Минобороны заявило о стабильной эпидемиологической обстановке в армии

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Вооружённых силах России полностью контролируется. Об этом заявили в Минобороны.
Минобороны заявило о стабильной эпидемиологической обстановке в армии
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«Эпидемиологическая обстановка в ВС России остаётся стабильной и полностью контролируемой… Уровень заболеваемости органов дыхания военнослужащих ниже среднесезонных показателей за последние пять лет», — отмечается в сообщении ведомства.

Как уточняется, при возникновении подозрений на заболевание военнослужащие немедленно направляются в медучреждения, где проходят тестирование.

К настоящему времени проведено более 11 тыс. тестов.

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