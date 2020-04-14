Минобороны заявило о стабильной эпидемиологической обстановке в армии

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Вооружённых силах России полностью контролируется. Об этом заявили в Минобороны.

«Эпидемиологическая обстановка в ВС России остаётся стабильной и полностью контролируемой… Уровень заболеваемости органов дыхания военнослужащих ниже среднесезонных показателей за последние пять лет», — отмечается в сообщении ведомства.

Как уточняется, при возникновении подозрений на заболевание военнослужащие немедленно направляются в медучреждения, где проходят тестирование.

К настоящему времени проведено более 11 тыс. тестов.