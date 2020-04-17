Россияне назвали необходимый для комфортной жизни на карантине уровень дохода
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- РИА Новости
Как передаёт газета «Известия», исследование проводилось с 6 по 14 апреля среди 2,5 тыс. респондентов из 437 населённых пунктов.
По данным специалистов, в настоящее время гражданам для счастья в среднем достаточно 155 тыс. рублей в месяц, а для комфортной жизни на карантине — 80 тыс. рублей в месяц.
При этом отмечается, что среди женщин эти параметры ниже: 140 тыс. рублей и 70 тыс. рублей в месяц, а мужчинам нужно не менее 170 тыс. и 90 тыс. рублей соответственно.
Эксперты отметили, что на фоне падения экономики, роста безработицы и общей неопределённости запросы граждан объяснимо снижаются.
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