Россияне назвали необходимый для комфортной жизни на карантине уровень дохода

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Специалисты сервиса SuperJob провели опрос среди россиян на тему уровня доходов, необходимого для комфортной жизни в условиях самоизоляции.
Россияне назвали необходимый для комфортной жизни на карантине уровень дохода
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Как передаёт газета «Известия», исследование проводилось с 6 по 14 апреля среди 2,5 тыс. респондентов из 437 населённых пунктов.

По данным специалистов, в настоящее время гражданам для счастья в среднем достаточно 155 тыс. рублей в месяц, а для комфортной жизни на карантине — 80 тыс. рублей в месяц.

При этом отмечается, что среди женщин эти параметры ниже: 140 тыс. рублей и 70 тыс. рублей в месяц, а мужчинам нужно не менее 170 тыс. и 90 тыс. рублей соответственно.

Эксперты отметили, что на фоне падения экономики, роста безработицы и общей неопределённости запросы граждан объяснимо снижаются.

Ранее руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова в беседе с радио Sputnik оценила рост спроса на курьеров на фоне пандемии коронавируса.

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