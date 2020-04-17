Колокольцев поздравил ветеранов органов внутренних дел России с праздником

Глава МВД Владимир Колокольцев поздравил ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации с праздником.

«Борьба с преступностью, служение закону и своему народу стали для вас делом всей жизни. Сохраняя преемственность лучших традиций и верность присяге, вы с честью выполнили профессиональный долг, показали пример мужества и патриотизма, который и сегодня является нравственным ориентиром для молодого поколения сотрудников», — приводит сетевое издание «МВД Медиа» слова Колокольцева.

Он выразил признательность ветеранам за добросовестный самоотверженный труд, беззаветную любовь к Отчизне, неоценимый вклад в развитие органов внутренних дел, а также пожелал им крепкого здоровья и долголетия.