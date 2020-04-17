СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии

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Следственный комитет возбудил два уголовных дела после бунта в ангарской исправительной колонии строгого режима.
СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии
  • РИА Новости

Возбудили дела по ч. 3 ст. 321 УК России (дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершённая организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии) и по ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК (организация и участие в массовых беспорядках).

«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.

Следователям предстоит допросить более 2 тыс. свидетелей, среди них как сотрудники колонии, так и осуждённые.

9 апреля в исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключённых.

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