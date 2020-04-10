В результате бунта заключённых в колонии под Иркутском произошёл пожар

В исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключенных, сообщает ТАСС.

«По версии следствия, 9 апреля во время отбоя один из осужденных ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области не подчинился требованиям сотрудников колонии, нецензурно выражался в их адрес. Несколько осужденных в это время нанесли себе телесные повреждения, также от противоправных действий последних пострадал сотрудник учреждения», — говорится в сообщении регионального управления СК.

СК возбудил уголовное дело по факту дезорганизации деятельности исправительного учреждения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, три производственных цеха горят на территории исправительной колонии ГУФСИН в Ангарске, пожару присвоен третий номер сложности.

В феврале сообщалось, что в Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе.