В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе

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Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По данным главка, 1 февраля в ИВС УВД по ЮЗАО трое обвиняемых отказались выполнять правила внутреннего распорядка и режима содержания.

«Они выражались нецензурной бранью, оскорбляли сотрудников полиции, вели себя агрессивно, повредили внутрикамерное имущество», — сообщили в МВД.

На требования полицейских они не реагировали. В результате сотрудники полиции пресекли противоправные действия.

В декабре 2018 года URA.RU писало, что новоуренгойский суд вынес приговор участнику бунта в изоляторе временного содержания.

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