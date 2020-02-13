В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
По данным главка, 1 февраля в ИВС УВД по ЮЗАО трое обвиняемых отказались выполнять правила внутреннего распорядка и режима содержания.
«Они выражались нецензурной бранью, оскорбляли сотрудников полиции, вели себя агрессивно, повредили внутрикамерное имущество», — сообщили в МВД.
На требования полицейских они не реагировали. В результате сотрудники полиции пресекли противоправные действия.
В декабре 2018 года URA.RU писало, что новоуренгойский суд вынес приговор участнику бунта в изоляторе временного содержания.