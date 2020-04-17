В Коммунарке за сутки выписали почти 50 пациентов
- АГН «Москва»
«На 07:30 на лечении находится 501 пациент. Поступили 64, выписаны за сутки 48», — написал Проценко в Facebook.
По его словам, всего в больнице проходят лечение 499 человек с диагнозом «внебольничная пневмония», коронавирус подтверждён у 351 пациента. В отделении реанимации находятся 45 пациентов, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Ранее Проценко подвёл итоги за 45 дней работы инфекционной больницы в Коммунарке, которая стала одним из центров борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа.