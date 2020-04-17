Врио главы Камчатского края отправил правительство региона в отставку

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Врио главы Камчатского края Владимир Солодов отправил правительство региона в отставку, все члены кабинета министров назначены временно исполняющими обязанности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В соответствии с установленным порядком мною подписано постановление об отставке правительства Камчатского края и о назначении всех членов правительства временно исполняющими обязанности», — сказал Солодов.

Он пояснил, что это формальная процедура, так как он сам временно исполняет обязанности. В таком случае и вся команда «работает до прохождения установленных законом процедур избрания губернатора Камчатского края».

3 апреля губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке. Он занимал должность с 2011 года.

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