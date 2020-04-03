Губернатор Камчатского края подал заявление об отставке

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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке на имя президента России Владимира Путина.
Губернатор Камчатского края подал заявление об отставке
  • kremlin.ru

«Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента», — приводит его слова пресс-служба регионального правительства.

Уточняется, что Илюхин занимал должность губернатора с 2011 года.

Ранее сообщалось, что глава Коми Сергей Гапликов принял решение сложить полномочия.

Кроме того, заявление об отставке написал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Позднее стало известно, что Александр Цыбульский назначен врио губернатора Архангельской области.

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