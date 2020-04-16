В Пермском крае выявили коронавирус у 23 медиков

В Пермском крае число медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, достигло 23 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«Сегодня коронавирус подтверждён дополнительно ещё у четырёх медработников, накануне — у шести, общий итог на 16 апреля — 23 человека», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что все люди, контактировавшие с заболевшими, находятся под наблюдением специалистов.

Согласно данным Минздрава региона, общее число подтверждённых случаев COVID-19 на 16 апреля в крае составило 132.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что пик заболевания COVID-19 в России наступит через полтора-два месяца — в июне-июле.