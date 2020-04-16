В Пермском крае выявили коронавирус у 23 медиков
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- РИА Новости
«Сегодня коронавирус подтверждён дополнительно ещё у четырёх медработников, накануне — у шести, общий итог на 16 апреля — 23 человека», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что все люди, контактировавшие с заболевшими, находятся под наблюдением специалистов.
Согласно данным Минздрава региона, общее число подтверждённых случаев COVID-19 на 16 апреля в крае составило 132.
Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что пик заболевания COVID-19 в России наступит через полтора-два месяца — в июне-июле.