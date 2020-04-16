Минтруд сообщил о начале выплат дополнительных пособий на детей

Семьи, которые имеют право на материнский капитал, начали получать пособия в размере 5 тыс. рублей на детей в возрасте до трёх лет.

Об этом сообщается на сайте Минтруда.

Отмечается, что заявления подали уже 1,3 млн семей. Всего, по данным ведомства, в России 3,3 млн потенциальных получателей дополнительных выплат.

в Минтруде пояснили, что размер выплат составляет по 5 тыс. рублей в течение трёх месяцев на каждого ребёнка до трёх лет, если заявление подано до 1 июля 2020 года. Если заявление подано в период с 1 июля по 1 октября 2020 года, то выплата придёт только один раз, но семья получит сразу 15 тыс. рублей на ребёнка.

Уточняется, что эта мера поддержки носит временный характер. Назначение выплат происходит только до 1 октября.

Ранее сообщалось, что граждане, которые имеют право на материнский капитал, смогут получить пособие на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет.