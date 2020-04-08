В Минтруде сообщили о дополнительных выплатах на детей

Короткая ссылка
Граждане, которые имеют право на материнский капитал, смогут получить пособие на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда
В Минтруде сообщили о дополнительных выплатах на детей
  • Pixabay

Отмечается, что новые выплаты в размере 5 тыс. рублей будут выплачиваться на протяжении 3 месяцев по заявлению родителей. 

В ведомстве пояснили, что обратиться за средствами можно будет электронно — в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале госуслуг.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, «на 3,3 млн детей будут назначены дополнительные пособия по 5 тыс. рублей».

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала RT, что представители комитета направили обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина с предложением оказать дополнительную материальную поддержку семьям с детьми, оказавшимся в сложной ситуации в период самоизоляции. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить