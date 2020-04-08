В Минтруде сообщили о дополнительных выплатах на детей

Граждане, которые имеют право на материнский капитал, смогут получить пособие на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда

Отмечается, что новые выплаты в размере 5 тыс. рублей будут выплачиваться на протяжении 3 месяцев по заявлению родителей.

В ведомстве пояснили, что обратиться за средствами можно будет электронно — в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале госуслуг.

Как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, «на 3,3 млн детей будут назначены дополнительные пособия по 5 тыс. рублей».

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала RT, что представители комитета направили обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина с предложением оказать дополнительную материальную поддержку семьям с детьми, оказавшимся в сложной ситуации в период самоизоляции.