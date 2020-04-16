В Забайкалье ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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В Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.
В Забайкалье ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
  • © Сергей Строителев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на МЧС.

В частности, огонь подошёл к селу Беклемишево Читинского района. Число пожарных на данном участке увеличили почти вдвое, также направлена дополнительная техника.

Всего горят 11 тыс. га леса.

Ранее сообщалось, что МЧС России ввело особый противопожарный режим в 52 регионах.

ФАН сообщало, что спасатели провели противопожарный рейд с помощью беспилотников в Воронежской области.

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