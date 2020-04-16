В Ассоциации волонтёрских центров рассказали о работе во время пандемии

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Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артём Метелев рассказал о работе во время пандемии.
В Ассоциации волонтёрских центров рассказали о работе во время пандемии
  • © Сергей Русанов
  • РИА Новости

На данный момент в акции #МыВместе участвуют 80 тыс. человек. На горячую линию поступило более 1,5 млн обращений.

«Помощь оказывается в покупке лекарств, продуктов или выносе мусора, в бытовых вопросах. Также в трудовых спорах или в разъяснении новых принятых мер в стране, которые озвучивались правительством», — заявил Метелев в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, партнёрские компании предоставляют продукты, лекарства, одежду, деньги, медицинские маски.

Как отметил Метелев, в России много неравнодушных людей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что волонтёры «Единой России» оказали помощь 846 жителям Московской области в прошедшие выходные.

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