В Ассоциации волонтёрских центров рассказали о работе во время пандемии
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- РИА Новости
На данный момент в акции #МыВместе участвуют 80 тыс. человек. На горячую линию поступило более 1,5 млн обращений.
«Помощь оказывается в покупке лекарств, продуктов или выносе мусора, в бытовых вопросах. Также в трудовых спорах или в разъяснении новых принятых мер в стране, которые озвучивались правительством», — заявил Метелев в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
По его словам, партнёрские компании предоставляют продукты, лекарства, одежду, деньги, медицинские маски.
Как отметил Метелев, в России много неравнодушных людей.
Ранее телеканал «360» сообщал, что волонтёры «Единой России» оказали помощь 846 жителям Московской области в прошедшие выходные.