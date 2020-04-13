Волонтёры оказали помощь 846 жителям Подмосковья за выходные

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Волонтёры «Единой России» оказали помощь 846 жителям Московской области в прошедшие выходные.
Волонтёры оказали помощь 846 жителям Подмосковья за выходные
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова.

По его словам, активисты обзвонили почти 12 тыс. человек.

«В такой сложной ситуации наши партийные волонтёры работают ежедневно. Например, за минувшие выходные выполнено 846 запросов от жителей. В основном это просьбы принести продукты и лекарства», — уточнил он.

Как отметил Брынцалов, с середины марта добровольцы обзвонили почти 230 тыс. человек.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге более 2 тыс. человек стали волонтёрами.

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