В Петербурге более двух тысяч человек стали волонтёрами

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В администрации Санкт-Петербурга рассказали, что помогать пенсионерам и инвалидам, оказавшимся в сложном положении из-за обязательной самоизоляции, захотели более двух тыс. человек.
В Петербурге более двух тысяч человек стали волонтёрами
  • © Юлия Маклакова
  • РИА Новости

Как передают «Невские новости» со ссылкой на официальный сайт городской администрации, за всё время работы была обработана 5281 заявка.

На данный момент к работе приступили 1329 человек, которые прошли обучение и аккредитовались.

Отмечается, что присоединиться к волонтёрам можно жителям от 18 до 50 лет без хронических заболеваний, зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф и пройдя онлайн-обучение.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал работу волонтёров в регионе.

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