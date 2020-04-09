В Петербурге более двух тысяч человек стали волонтёрами

В администрации Санкт-Петербурга рассказали, что помогать пенсионерам и инвалидам, оказавшимся в сложном положении из-за обязательной самоизоляции, захотели более двух тыс. человек.

Как передают «Невские новости» со ссылкой на официальный сайт городской администрации, за всё время работы была обработана 5281 заявка.

На данный момент к работе приступили 1329 человек, которые прошли обучение и аккредитовались.

Отмечается, что присоединиться к волонтёрам можно жителям от 18 до 50 лет без хронических заболеваний, зарегистрировавшись на сайте мывместе2020.рф и пройдя онлайн-обучение.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал работу волонтёров в регионе.