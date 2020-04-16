В Башкирии режим самоизоляции будет действовать до конца мая

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В Башкирии режим самоизоляции будет действовать в течение апреля и мая. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу региона Радия Хабирова.
В Башкирии режим самоизоляции будет действовать до конца мая
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Главы муниципалитетов — моё личное видение, основанное на том, что в мире происходит. Вы настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую. Апрель — май мы работаем в предельном режиме самоизоляции и предельном режиме всех наших контрольных мероприятий», — заявил Хабиров.

Ранее сообщалось, что более десяти крупных больниц в Башкирии частично или полностью закрыты на карантин из-за пациентов, у которых обнаружили либо подозревают коронавирусную инфекцию COVID-19.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в Башкирии 191 заболевший короновирусом, пять человек скончались.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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