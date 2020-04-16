В Томской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

Замгубернатора Томской области Иван Деев прокомментировал новые случаи заражения коронавирусом, зафиксированные в регионе.

Об этом передаёт портал vtomske.ru.

По данным замгубернатора, трое из вновь выявленных заболевших COVID-19 относятся к выявленному в регионе «очагу»; ещё трое имели контакт с ранее выявленными заболевшими, которые находятся в медицинской санитарной части № 2.

«Три человека — контакты того же очага, который мы разбираем. Сделано в нём уже более 380 проб, но подтверждаются пока только люди, которые присутствовали на семейном торжестве», — отметил Иван Деев.

По его словам, у всех пациентов удовлетворительное самочувствие и отсутствуют выраженные симптомы.

15 апреля Иван Деев заявлял, что один из жителей региона с подтверждённым коронавирусом находится на искусственной вентиляции лёгких в тяжёлом состоянии.