В Томской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом передаёт портал vtomske.ru.
По данным замгубернатора, трое из вновь выявленных заболевших COVID-19 относятся к выявленному в регионе «очагу»; ещё трое имели контакт с ранее выявленными заболевшими, которые находятся в медицинской санитарной части № 2.
«Три человека — контакты того же очага, который мы разбираем. Сделано в нём уже более 380 проб, но подтверждаются пока только люди, которые присутствовали на семейном торжестве», — отметил Иван Деев.
По его словам, у всех пациентов удовлетворительное самочувствие и отсутствуют выраженные симптомы.
15 апреля Иван Деев заявлял, что один из жителей региона с подтверждённым коронавирусом находится на искусственной вентиляции лёгких в тяжёлом состоянии.