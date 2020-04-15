В Томской области рассказали о состоянии пациента с коронавирусом

Заместитель губернатора Томской области Иван Деев прокомментировал состояние одного из пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирус.

Об этом сообщает портал vtomske.ru.

По его словам, один из жителей региона находится на искусственной вентиляции лёгких в тяжёлом состоянии, которое осложняется наличием ВИЧ.

«Из пациентов с COVID-19, которые в наблюдении в медицинских учреждениях, один пациент со вчерашнего дня перешёл в средне-тяжёлую форму течения болезни и находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Пациент молодой, имеет тяжёлую патологию — сопутствующие заболевания, в том числе хронические вирусные заболевания, которые сопряжены со снижением активности иммунной системы», — заявил Иван Деев.

Он также отметил, что в ближайшее время в области ожидается рост положительных результатов тестов на COVID-19.

9 апреля, как сообщало издание «Реальное время», в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией Республики Татарстан рассказали о новых случаях заражения в регионе.