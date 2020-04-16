Военная прокуратура проверит училище в Тюмени из-за коронавируса

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Прокуратура Центрального военного округа организовала проверку в Тюменском высшем военном инженерном командном училище, где выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника.
Военная прокуратура проверит училище в Тюмени из-за коронавируса
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Проводится прокурорская проверка совместно с привлечением специалистов Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора», — заявил представитель пресс-службы.

Ранее в Минобороны сообщили, что тесты на COVID-19 показали положительный результат у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника военного училища в Тюмени.

В министерстве отметили, что причиной инфицирования в училище стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами за пределами учебного заведения.

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