Военная прокуратура проверит училище в Тюмени из-за коронавируса

Прокуратура Центрального военного округа организовала проверку в Тюменском высшем военном инженерном командном училище, где выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Проводится прокурорская проверка совместно с привлечением специалистов Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора», — заявил представитель пресс-службы.

Ранее в Минобороны сообщили, что тесты на COVID-19 показали положительный результат у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника военного училища в Тюмени.

В министерстве отметили, что причиной инфицирования в училище стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами за пределами учебного заведения.