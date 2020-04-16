У сотрудников Тюменского военного училища выявили коронавирус

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Тесты на коронавирус показали положительный результат у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военного инженерного командного училища.
У сотрудников Тюменского военного училища выявили коронавирус
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

По данным ведомства, в ТВВИКУ было проведено тестирование учащихся и преподавательского состава на коронавирус. В результате пробы 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника оказались положительными. 

В ходе предварительной проверки было установлено, что причиной инфицирования в училище стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами за пределами училища.

Ранее в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что в России за сутки выявлено 3448 случаев заражения.

Всего в стране выявили 27 938 случаев заболевания COVID-19.

В начале апреля URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщало, что в Тюменской области три пациента с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии.

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