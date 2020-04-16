В ОНК Москвы сообщили о снижении числа арестованных за административные правонарушения

После введения в Москве дополнительных мер безопасности по предотвращению распространения коронавируса в городе резко сократилось число арестованных за административные правонарушения. Об этом RT сообщили в ОНК столицы.

«В Москве действуют два спецприёмника для отбытия административного ареста, члены ОНК посетили сегодня оба и обнаружили, что в спецприёмнике №1, рассчитанном на 62 человека, содержится всего 15 арестантов, а в спецприемнике №2 — всего шесть человек при лимите на 50», — сказал собеседник RT.

По словам сотрудников этих учреждений, месяц назад в первом было примерно 55—60 арестованных, а во втором — 25—30, рассказал представитель комиссии.

«Такое сокращение числа нарушителей в спецприёмниках объясняют введением режима самоизоляции», — добавил он, уточнив, что жалоб на условия содержания в ходе проверок получено не было.

Ранее в ОНК рассказали, что никаких чрезвычайных ситуаций в связи с карантином в изоляторах временного содержания ГУ МВД России по Москве нет.