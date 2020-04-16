В Нижегородской области составили 289 протоколов о нарушении режима самоизоляции
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- РИА Новости
Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Вынесено пять решений о привлечении к административной ответственности. Среди нарушителей есть и юрлица, должностные лица, предприниматели.
На предприятиях усилены профилактические меры — проведено свыше 2,5 тыс. бесед.
Губернатор Глеб Никитин напомнил, что предприятия должны соблюдать все эпидемиологические требования.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о методах выявления нарушителей карантина.