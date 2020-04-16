В Нижегородской области составили 289 протоколов о нарушении режима самоизоляции

В Нижегородской области составили 289 протоколов о нарушении режима самоизоляции с 10 по 15 апреля. Почти все направлены в суд.

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РИА Новости