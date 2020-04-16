В Подмосковье предупредили о новых видах мошенничества на фоне коронавируса

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В Московской области предупредили о новых видах мошенничества во время пандемии коронавируса.
В Подмосковье предупредили о новых видах мошенничества на фоне коронавируса
  • Pixabay

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на Главное управление региональной безопасности по региону.

По имеющимся данным, выявлены случаи, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России, звонят пожилым людям и просят предоставить номер счёта для перечисления положенной выплаты.

В других случаях мошенники рассылают смс с сайта, маскирующегося под портал госуслуг, и рассказывают о компенсации. Они пытаются выяснить данные банковской карты или предлагают перевести средства на сторонний счёт якобы для уплаты госпошлины.

Граждан призвали проявлять внимательность.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге мошенники стали выдавать QR-код в качестве электронного пропуска по данным банковских карт. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на официальный Telegram-канал «Петербург против коронавируса».

Как напомнили в городской администрации, режим цифровых пропусков в Петербурге не введён.

Ранее старший пентестер отдела аудита Digital Security Александр Багов прокомментировал ситуацию с распространением мошеннических хищений под видом перевода социальных выплат.

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