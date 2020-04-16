В Подмосковье предупредили о новых видах мошенничества на фоне коронавируса

В Московской области предупредили о новых видах мошенничества во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на Главное управление региональной безопасности по региону.

По имеющимся данным, выявлены случаи, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России, звонят пожилым людям и просят предоставить номер счёта для перечисления положенной выплаты.

В других случаях мошенники рассылают смс с сайта, маскирующегося под портал госуслуг, и рассказывают о компенсации. Они пытаются выяснить данные банковской карты или предлагают перевести средства на сторонний счёт якобы для уплаты госпошлины.

Граждан призвали проявлять внимательность.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге мошенники стали выдавать QR-код в качестве электронного пропуска по данным банковских карт. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на официальный Telegram-канал «Петербург против коронавируса».

Как напомнили в городской администрации, режим цифровых пропусков в Петербурге не введён.

Ранее старший пентестер отдела аудита Digital Security Александр Багов прокомментировал ситуацию с распространением мошеннических хищений под видом перевода социальных выплат.