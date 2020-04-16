Банки до 1 июля смогут обслуживать по паспортам с истёкшим сроком

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Банк России на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендует кредитным и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать клиентов, даже если срок действия их паспортов истёк.
Банки до 1 июля смогут обслуживать по паспортам с истёкшим сроком
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года не отказывать в приёме на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истёк», — приводит РИА Новости письмо ЦБ.

Отмечается, что это касается работы и с действующими, и с новыми клиентами.

Ранее сообщалось, что полиция временно не будет привлекать к ответственности граждан, срок действия паспортов или водительских удостоверений которых истёк.

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