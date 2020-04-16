В Красноярском крае объявили о запуске системы пропусков

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Власти Красноярского края объявили о запуске системы цифровых пропусков для жителей на период самоизоляции.
В Красноярском крае объявили о запуске системы пропусков
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«На следующей неделе сотрудникам правопорядка можно будет предъявлять как рукописную объяснительную, которую сейчас жители города заполняют от руки и носят с собой в случае выхода из дома, так и её электронный аналог», — приводит ОТР сообщение пресс-службы регионального правительства.

Отмечается, что получить цифровой пропуск можно будет на специальном сайте, который в данный момент проходит тестирование. 

По данным пресс-службы, получить цифровой пропуск можно для посещения пожилых и больных родственников, детей, для помощи нуждающимся, участии в похоронах, поездки на дачу, посещения адвокатов и нотариусов, и других экстренных случаев.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о методах выявления нарушителей карантина.

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