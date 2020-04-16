Песков прокомментировал затруднения из-за проверки пропусков в Москве

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал затруднения из-за проверки пропусков в Москве.
Песков прокомментировал затруднения из-за проверки пропусков в Москве
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Определённые сбои бывают, мы убеждены, что мэрия Москвы вынесет определённые уроки после вчерашних затруднений и сделает так, чтобы они не повторялись», — сказал Песков.

Он отметил, что «сейчас ситуация в этом плане нормализовалась».

С 15 апреля сотрудники ГИБДД начали проверку всех транспортных средств на въезде в Москву, водителей и пассажиров просят предъявить спецпропуск. В среду утром в районе МКАД образовались пробки.

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя скопление людей на входе станций метро также из-за проверки пропусков, заявил, что переговорил с начальником ГУВД и попросил организовать работу таким образом, чтобы подобное не повторялось.

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