Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал затруднения из-за проверки пропусков в Москве.

«Определённые сбои бывают, мы убеждены, что мэрия Москвы вынесет определённые уроки после вчерашних затруднений и сделает так, чтобы они не повторялись», — сказал Песков.

Он отметил, что «сейчас ситуация в этом плане нормализовалась».

С 15 апреля сотрудники ГИБДД начали проверку всех транспортных средств на въезде в Москву, водителей и пассажиров просят предъявить спецпропуск. В среду утром в районе МКАД образовались пробки.

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя скопление людей на входе станций метро также из-за проверки пропусков, заявил, что переговорил с начальником ГУВД и попросил организовать работу таким образом, чтобы подобное не повторялось.