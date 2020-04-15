Собянин призвал не допускать очереди в метро из-за проверки пропусков

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал скопление людей на входе станций метро из-за проверки пропусков.
Собянин призвал не допускать очереди в метро из-за проверки пропусков
  • АГН «Москва»

«Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей», — написал он в Twitter.

Он назвал образование очередей в метро критичным в связи с распространением коронавируса.

15 апреля в Москве, согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, для передвижения на общественном и личном транспорте по городу требуется специальный цифровой пропуск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить