Собянин призвал не допускать очереди в метро из-за проверки пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал скопление людей на входе станций метро из-за проверки пропусков.

«Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей», — написал он в Twitter.

Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 15, 2020

Он назвал образование очередей в метро критичным в связи с распространением коронавируса.

15 апреля в Москве, согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, для передвижения на общественном и личном транспорте по городу требуется специальный цифровой пропуск.