Герой Советского Союза Громов предложил провести парад Победы 24 июня

Герой Советского Союза Борис Громов прокомментировал обращение ветеранов о переносе парада Победы.

«Совершенно понятно, что ситуация, к великому сожалению, требует именно такого подхода. Даже в самую священную для всех россиян дату мы не должны рисковать жизнями тысяч людей», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, мероприятие обязательно состоится, но позже — возможно, 24 июня, в день проведения первого Парада Победы в 1945 году.

Ранее сообщалось, что Кремль изучит просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы.