Герой Советского Союза Громов предложил провести парад Победы 24 июня
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- РИА Новости
«Совершенно понятно, что ситуация, к великому сожалению, требует именно такого подхода. Даже в самую священную для всех россиян дату мы не должны рисковать жизнями тысяч людей», — заявил он в беседе с kp.ru.
По его словам, мероприятие обязательно состоится, но позже — возможно, 24 июня, в день проведения первого Парада Победы в 1945 году.
Ранее сообщалось, что Кремль изучит просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы.