Герой Советского Союза Громов предложил провести парад Победы 24 июня

Короткая ссылка
Герой Советского Союза Борис Громов прокомментировал обращение ветеранов о переносе парада Победы.
Герой Советского Союза Громов предложил провести парад Победы 24 июня
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Совершенно понятно, что ситуация, к великому сожалению, требует именно такого подхода. Даже в самую священную для всех россиян дату мы не должны рисковать жизнями тысяч людей», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, мероприятие обязательно состоится, но позже — возможно, 24 июня, в день проведения первого Парада Победы в 1945 году.

Ранее сообщалось, что Кремль изучит просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить