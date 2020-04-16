Во ФСИН рассказали о работе горячей линии для родственников заключённых ангарской ИК-15

В ГУ ФСИН России по Иркутской области рассказали о работе горячей линии для родственников осуждённых, отбывающих наказание в ангарской ИК-15 строгого режима.

За три дня поступило 266 звонков, а также 46 письменных обращений на электронную почту. Кроме того, восемь родственников побывали на личном приёме в управлении.

«Основные вопросы, которые волнуют родственников, касаются состояния здоровья и местонахождения лиц, содержавшихся до начала беспорядков в ИК-15 ГУ ФСИН России по Иркутской области», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в управлении, персонализированная информация предоставляется заявителю при наличии согласия осуждённого и документов, подтверждающих родственные связи.

По телефону горячей линии звонки принимаются ежедневно с 09:00 до 18:00.

Ранее стало известно, что в исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключённых.