Во ФСИН рассказали о работе горячей линии для родственников заключённых ангарской ИК-15
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- РИА Новости
За три дня поступило 266 звонков, а также 46 письменных обращений на электронную почту. Кроме того, восемь родственников побывали на личном приёме в управлении.
«Основные вопросы, которые волнуют родственников, касаются состояния здоровья и местонахождения лиц, содержавшихся до начала беспорядков в ИК-15 ГУ ФСИН России по Иркутской области», — рассказали в ведомстве.
Как отметили в управлении, персонализированная информация предоставляется заявителю при наличии согласия осуждённого и документов, подтверждающих родственные связи.
По телефону горячей линии звонки принимаются ежедневно с 09:00 до 18:00.
Ранее стало известно, что в исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключённых.