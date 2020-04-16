Во ФСИН рассказали о работе горячей линии для родственников заключённых ангарской ИК-15

Короткая ссылка
В ГУ ФСИН России по Иркутской области рассказали о работе горячей линии для родственников осуждённых, отбывающих наказание в ангарской ИК-15 строгого режима.
Во ФСИН рассказали о работе горячей линии для родственников заключённых ангарской ИК-15
  • © Владимир Морозов
  • РИА Новости

За три дня поступило 266 звонков, а также 46 письменных обращений на электронную почту. Кроме того, восемь родственников побывали на личном приёме в управлении.

«Основные вопросы, которые волнуют родственников, касаются состояния здоровья и местонахождения лиц, содержавшихся до начала беспорядков в ИК-15 ГУ ФСИН России по Иркутской области», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в управлении, персонализированная информация предоставляется заявителю при наличии согласия осуждённого и документов, подтверждающих родственные связи.

По телефону горячей линии звонки принимаются ежедневно с 09:00 до 18:00.

Ранее стало известно, что в исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключённых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить