В Дагестане скончалась беременная женщина с подозрением на коронавирус

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В Дагестане скончалась 27-летняя беременная женщина с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.
В Дагестане скончалась беременная женщина с подозрением на коронавирус
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Среди скончавшихся — 27-летняя беременная женщина из города Хасавюрт. 15 апреля вертолёт регионального Минздрава доставил в центр (Республиканский центр инфекционных болезней) пациентку в тяжёлом состоянии. Несмотря на усилия медицинского персонала больницы, спасти женщину не удалось», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба.

Всего в республике выявлено 154 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, девять человек выздоровели.

Накануне сообщалось, что в Ивано-Франковской области Украины 14 сотрудников роддома Калушской центральной районной больницы (ЦРБ) заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, его работа приостановлена.

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