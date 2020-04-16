Корабли ВМФ провели учения у берегов Камчатки

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Несколько корабельных поисково-ударных групп провели учения по уничтожению атомной подводной лодки условного противника у побережья Камчатки.
Корабли ВМФ провели учения у берегов Камчатки
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«Семь больших и малых противолодочных кораблей в составе трёх тактических групп при поддержке противолодочной авиации флота осуществили поиск подводной лодки условного противника», — приводит газета «Известия» сообщение пресс-службы Восточного военного округа Тихоокеанского флота Минобороны России.

Для обеспечения действий КПУГ из Приморского края в район учения прилетели три дальних противолодочных самолёта Ту-142, ещё два противолодочных Ил-38 взлетели с аэродрома Елизово.

С больших противолодочных кораблей «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» действовали палубные противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ. Летательный аппарат выполнял полёты со спасательного судна «Алагез».

После выполнения задач самолёты морской авиации ТОФ вернулись на аэродромы базирования.

Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», на полигоне в Амурской области состоялись учения с участием артиллерии и авиации, в том числе новейших танков Т-80БВ, боевых машин пехоты и самоходок «Акация».

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