В Минобрнауки заявили о праве вузов России отказаться от госэкзаменов
В министерстве пояснили, что государственная итоговая аттестация включает проведение государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы.
В случае если стандарт направления подготовки позволяет провести итоговую аттестацию по результатам защиты выпускной квалификационной работы, вузы могут отказаться от госэкзаменов.
«Образовательная организация самостоятельно принимает решение об отказе от государственного экзамена, при этом разрешение министерства не требуется», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию со вступительными экзаменами из-за коронавируса.