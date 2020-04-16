В Роспотребнадзоре отметили случаи передачи коронавируса при родах

Короткая ссылка
Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев отметил, что коронавирусная инфекция COVID-19 может передаваться при родах.
В Роспотребнадзоре отметили случаи передачи коронавируса при родах
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Доказано, что есть и вертикальный путь передачи: в процессе родов можно передать коронавирус через плаценту. Таких случаев пока немного», — цитирует его РИА Новости.

При этом академик отметил, что наиболее распространены случаи передачи инфекции воздушно-капельным и контактным путём, в том числе через прикосновения к различным поверхностям.

«Вирус может проникать внутрь организма во время еды или через прикосновения к лицу», — добавил он.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что коронавирусная инфекция может передаваться на расстоянии до 4 м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить