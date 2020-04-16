В Роспотребнадзоре отметили случаи передачи коронавируса при родах

Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев отметил, что коронавирусная инфекция COVID-19 может передаваться при родах.

«Доказано, что есть и вертикальный путь передачи: в процессе родов можно передать коронавирус через плаценту. Таких случаев пока немного», — цитирует его РИА Новости.

При этом академик отметил, что наиболее распространены случаи передачи инфекции воздушно-капельным и контактным путём, в том числе через прикосновения к различным поверхностям.

«Вирус может проникать внутрь организма во время еды или через прикосновения к лицу», — добавил он.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что коронавирусная инфекция может передаваться на расстоянии до 4 м.