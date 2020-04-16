ЦБ поддерживает увеличение лимита суммы покупок по карте без пин-кода

Банк России поддерживает инициативу об увеличении как минимум до 2000 рублей предельной суммы покупок по банковским картам без ввода пин-кода, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Соответствующее предложение на совещании с ЦБ внёс глава «Опоры России» Александр Калинин.

Он отметил, что из-за ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусом россияне стали реже ходить в продуктовые магазины, что привело к увеличению среднего чека.

Кроме того, ожидается, что это позволит снизить риск распространения вируса.

«Мы поддерживаем увеличение лимита операций без подтверждения их пин-кодом, но только с учётом систем риск-менеджмента, которые участники рынка определяют для себя», — сообщили в Центробанке.

Ранее сообщалось, что с 13 апреля международная платёжная система Visa увеличила предельную сумму транзакций по бесконтактным картам без ПИН-кода до 3 тыс. рублей.