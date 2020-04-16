ЦБ поддерживает увеличение лимита суммы покупок по карте без пин-кода
- АГН «Москва»
Соответствующее предложение на совещании с ЦБ внёс глава «Опоры России» Александр Калинин.
Он отметил, что из-за ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусом россияне стали реже ходить в продуктовые магазины, что привело к увеличению среднего чека.
Кроме того, ожидается, что это позволит снизить риск распространения вируса.
«Мы поддерживаем увеличение лимита операций без подтверждения их пин-кодом, но только с учётом систем риск-менеджмента, которые участники рынка определяют для себя», — сообщили в Центробанке.
Ранее сообщалось, что с 13 апреля международная платёжная система Visa увеличила предельную сумму транзакций по бесконтактным картам без ПИН-кода до 3 тыс. рублей.