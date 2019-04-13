Visa увеличила предельную сумму для покупок без ПИН-кода

С 13 апреля вступает в силу объявленное ранее международной платёжной системой Visa повышение предельной суммы покупок без ПИН-кода.

Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что теперь банки, выпускающие карты Visa, смогут не запрашивать ПИН-код для подтверждения транзакций по бесконтактным картам данной платёжной системы на сумму до 3 тыс. рублей, хотя ранее лимит составлял 1 тыс. рублей.

Вместе с этим издание указывает, что не все банки воспользуются этой возможностью в полном объёме и сразу. Журналисты выяснили, что часть банков будет запускать новшество поэтапно и не на всех устройствах для приёма карт.

В марте Visa подтвердила повышение предельной суммы для покупок без ПИН-кода.

В феврале сообщалось, что платёжная система планирует внедрить сервис выдачи наличных на кассах магазинов.