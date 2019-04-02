Visa обязала банки России выпускать только бесконтактные карты

Международная платёжная система Visa направила российским банкам предписание начать выпуск только бесконтактных карт.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Данное решение, по словам собеседника агентства, связано с потенциалом развития электронных платежей в России. По мнению компании, бесконтактная оплата является одним из драйверов отказа от наличных в стране.

«В 2018 году количество бесконтактных транзакций по картам Visa в России выросло более чем на 200%. Чтобы способствовать дальнейшему распространению электронных платежей, мы устанавливаем для банков новые требования и предлагаем инструменты для создания современных платёжных продуктов и сервисов», — заявили в компании, отметив, что речь идёт о требовании начать выпуск только бесконтактных карт.

Ранее Visa подтвердила повышение предельной суммы для покупок без ПИН-кода.

В феврале сообщалось, что платёжная система планирует внедрить сервис выдачи наличных на кассах магазинов.