Visa обязала банки России выпускать только бесконтактные карты

Короткая ссылка
Международная платёжная система Visa направила российским банкам предписание начать выпуск только бесконтактных карт.
Visa обязала банки России выпускать только бесконтактные карты
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Данное решение, по словам собеседника агентства, связано с потенциалом развития электронных платежей в России. По мнению компании, бесконтактная оплата является одним из драйверов отказа от наличных в стране.

«В 2018 году количество бесконтактных транзакций по картам Visa в России выросло более чем на 200%. Чтобы способствовать дальнейшему распространению электронных платежей, мы устанавливаем для банков новые требования и предлагаем инструменты для создания современных платёжных продуктов и сервисов», — заявили в компании, отметив, что речь идёт о требовании начать выпуск только бесконтактных карт.

Ранее Visa подтвердила повышение предельной суммы для покупок без ПИН-кода.

В феврале сообщалось, что платёжная система планирует внедрить сервис выдачи наличных на кассах магазинов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить