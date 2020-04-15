В Вязьме ввели карантин из-за коронавируса в доме престарелых

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Власти Смоленской области ввели карантин с 16 по 30 апреля на территории Вяземского городского поселения, где в доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Вязьме ввели карантин из-за коронавируса в доме престарелых
  • Reuters

«Администрация Смоленской области постановляет: ввести на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области ограничительные мероприятия (карантин), предусматривающие на период с 00:00 (мск) 16 апреля 2020 года по 24:00 (мск) 30 апреля 2020 года включительно», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации области.

В Вязьме временно запрещаются строительные работы, вводится запрет на деятельность всех организаций, индивидуальных предпринимателей, за исключением системообразующих предприятий и ряда других.

Ранее сообщалось, что в Вяземском районе Смоленской области у 86 человек, проживающих и работающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов, подозревают наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

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