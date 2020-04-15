Дело экс-замминистра культуры Пирумова поступило в суд

Уголовное дело о хищениях в отношении бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова поступило в суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба городских судов.

«Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Григория Пирумова», — говорится в сообщении.

Как отмечается, к производству оно пока не принято.

Как полагает обвинение, в 2015 году Пирумов и Борис Мазо, возглавлявший департамент управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта, создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа, и легализации похищенного.

В ноябре сообщалось, что Мазо, объявленный в международный розыск по обвинению в мошенничестве, был доставлен на допрос в Австрии.