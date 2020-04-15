В Омской области введён особый противопожарный режим

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В Омской области ввели особый противопожарный режим.
В Омской области введён особый противопожарный режим
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Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Из правительственного постановления следует, что с 16 апреля до 15 июня запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой травы, проведение огневых работ.

Кроме того, нельзя посещать леса.

«Нарушители особого противопожарного режима будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафов», — заявил заместитель начальника Главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Максим Новиков.

По его словам, если последствия пожара будут тяжёлыми, возможно и привлечение к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что МЧС России ввело особый противопожарный режим в 52 регионах.

ФАН сообщало, что спасатели провели противопожарный рейд с помощью беспилотников в Воронежской области.

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