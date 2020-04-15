В Омской области введён особый противопожарный режим
- © 55.mchs.gov.ru
Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Из правительственного постановления следует, что с 16 апреля до 15 июня запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой травы, проведение огневых работ.
Кроме того, нельзя посещать леса.
«Нарушители особого противопожарного режима будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафов», — заявил заместитель начальника Главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Максим Новиков.
По его словам, если последствия пожара будут тяжёлыми, возможно и привлечение к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что МЧС России ввело особый противопожарный режим в 52 регионах.
ФАН сообщало, что спасатели провели противопожарный рейд с помощью беспилотников в Воронежской области.