В ТПП оценили ситуацию с интернет-магазинами и сервисами доставки в России

Председатель комитета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты России Алексей Фёдоров оценил ситуацию с интернет-магазинами и сервисами доставки продуктов.

«Всё, что нам сейчас нужно для бесперебойной работы онлайн-магазинов, — набрать достаточно курьеров. В этом нет проблем», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, бизнесу нужно 2—2,5 недели, чтобы из-за возросшего спроса переналадить процесс.

Как оценивает эксперт, в среднем, рост e-commerce за последний месяц составил 30—35%.

«Но, например, в DIY рост составил минимум 50%. А в продуктах питания — рост трёхкратный. И ещё процентов 20 сегмент прибавит», — добавил он.

Ранее «Невские новости» сообщали о росте спроса на курьеров в Санкт-Петербурге.