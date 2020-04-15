Экс-сотрудник штаба Навального высказался о работе «Альянса врачей»

Бывший сотрудник штаба Алексея Навального Алексей Волков прокомментировал работу организации «Альянс врачей», цель которой якобы направлена на защиту прав медицинских работников в России.

«Если вы хотите сделать полезное дело, передать средства индивидуальной защиты, сделайте это по-тихому. Передайте врачам в домашних условиях, ещё где-то. Зачем пытаться пролезть через главный вход, там, где вы видите, что главный вход закрыт? Были справедливые замечания, что вот же проблема, воспрепятствование и т. д. У меня только один ответ на этот вопрос: так вам надо какое-то воспрепятствование осветить или помощь людям оказать?» — сказал он в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

В начале апреля представители «Альянса врачей» приехали в ЦГКБ Реутова, чтобы «помочь» с защитными средствами. Им не удалось попасть в больницу, которую закрыли для посторонних из-за коронавируса.

Руководство медучреждения опровергло информацию о том, что у медиков не хватает средств личной защиты.

Главный врач ЦГКБ Гарик Хачатрян в беседе с телеканалом «360» отметил, что размещённое «альянсом» в соцсетях видеообращение сделано не от лица сотрудников реутовской больницы, на самом деле на кадрах — работники Покровской больницы Санкт-Петербурга.

«Ситуацию, которая сейчас разворачивается вокруг реутовской больницы, считаю заранее спланированной — в тот момент, когда мы круглосуточно боремся за жизни пациентов в это непростое время», — сказал он.

В свою очередь, глава Реутова Станислав Каторов заявил, что запасов одноразовых халатов, медицинских масок и перчаток в ЦГКБ хватит на четыре месяца, и посоветовал помогать тем больницам, которые действительно нуждаются в поддержке.