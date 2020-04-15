Власти Москвы оценили возможность гулять с детьми при самоизоляции

Министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что прогулки с детьми являются нарушением режима самоизоляции.

«С детьми гулять нельзя, и без детей тоже нельзя. Есть определённые варианты, когда разрешено выходить на улицу. Других вариантов нет», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «надо постараться обезопасить себя и окружающих и продержаться, чтобы снизить высокий эпидемиологический порог».

В Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин во время онлайн-встречи с врачами — членами клинического комитета по коронавирусу заявил, что контроль за наличием спецпропусков для передвижения по Москве будет усиливаться.