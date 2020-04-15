В Свердловской области ввели особый противопожарный режим
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Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Ограничения затронут Верхнюю Пышму, Краснотурьинск, Берёзовский ГО, Камышловский ГО, Каменск-Уральский и Михайловское МО.
С начала сезона зафиксировано 13 лесных пожаров. Их общая площадь — 89 га. Также выявлен 281 случай горения сухой травы.
Ранее сообщалось, что МЧС России ввело особый противопожарный режим в 52 регионах.
ФАН сообщало, что спасатели провели противопожарный рейд с помощью беспилотников в Воронежской области.