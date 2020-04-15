В Самарской области ужесточают контроль за соблюдением режима самоизоляции

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что с 15 апреля в регионе ужесточают контроль за соблюдением режима самоизоляции.

Об этом сообщает sova.info.

«Все вы знаете, что есть электронные пропуска, которые мы подготовили и можем ввести в регионе. Но гораздо важнее, чтобы каждый из нас соблюдал самоизоляцию и ответственно относился к себе и к здоровью окружающих», — отметил Азаров.

По его словам, в области заметно снизился индекс самоизоляции. В связи с этим планируется усилить проверки.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о методах выявления нарушителей карантина.