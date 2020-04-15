В Самарской области ужесточают контроль за соблюдением режима самоизоляции
- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info.
«Все вы знаете, что есть электронные пропуска, которые мы подготовили и можем ввести в регионе. Но гораздо важнее, чтобы каждый из нас соблюдал самоизоляцию и ответственно относился к себе и к здоровью окружающих», — отметил Азаров.
По его словам, в области заметно снизился индекс самоизоляции. В связи с этим планируется усилить проверки.
Ранее, как сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о методах выявления нарушителей карантина.