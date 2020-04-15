В Самарской области ужесточают контроль за соблюдением режима самоизоляции

Короткая ссылка
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что с 15 апреля в регионе ужесточают контроль за соблюдением режима самоизоляции.
В Самарской области ужесточают контроль за соблюдением режима самоизоляции
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

«Все вы знаете, что есть электронные пропуска, которые мы подготовили и можем ввести в регионе. Но гораздо важнее, чтобы каждый из нас соблюдал самоизоляцию и ответственно относился к себе и к здоровью окружающих», — отметил Азаров.

По его словам, в области заметно снизился индекс самоизоляции. В связи с этим планируется усилить проверки.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе рассказали о методах выявления нарушителей карантина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить