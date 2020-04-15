Врач оценил вероятные риски заражения коронавирусом для аллергиков

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал вероятную опасность заражения коронавирусом для аллергиков.

В беседе с сайтом «Москва 24» он подтвердил, что люди с аллергией на цветение находятся в зоне риска заражения коронавирусом.

По его мнению, аллергия на пыльцу может стать крайне опасным фактором в условиях пандемии COVID-19, поскольку человек становится более уязвим для вирусной респираторной инфекции.

Кроме того, по словам специалиста, для аллергиков особенно опасным является осложнение в виде бронхиальной астмы.

«Когда пыльца проникает глубже, возникает воспаление, спазм бронхов. В нынешних условиях, в условиях пандемии, это достаточно опасно. Если человек заболевает ещё и коронавирусом, то развитие лёгочных осложнений может наступить быстрее и сильнее», — заявил Болибок.

В начале марта, как сообщала газета «Известия», специалисты предупредили об опасности возникновения аллергии из-за раннего цветения берёзы.