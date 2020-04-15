Эксперт предупредил о новых схемах мошенников во время пандемии коронавируса

Генеральный директор компании Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников предупредил о новых схемах мошенников во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Ежедневно в интернете появляются нелегитимные сайты, предлагающие помощь в трудоустройстве и удалённую работу, часто на них размещено сразу несколько вакансий с хорошей почасовой оплатой», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам Солодовникова, человек заполняет на таком портале специальную форму, после чего получает письмо с вариантами трудоустройства. Обычно это оператор кол-центра или онлайн-консультант. В послании также утверждается, что на вакансию набралось много соискателей.

В результате претендент на должность начинает торопиться и предоставляет злоумышленникам свои паспортные данные и номер СНИЛС. Мошенники также запрашивают информацию о реквизитах банковской карты — якобы для дальнейшего перечисления заработной платы.

«Чтобы максимально обезопасить себя от мошенников, мы советуем не только проявлять бдительность, но и включать своего внутреннего критика. Искать работу лучше только на общеизвестных рекрутинговых порталах или на официальном сайте интересующей вас организации», — сказал Солодовников.

Он добавил, что не следует доверять «специальным», «только для вас» предложениям о трудоустройстве, полученным по электронной почте.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.