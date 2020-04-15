Юрист оценил влияние режима самоизоляции на динамику преступности

Короткая ссылка
Бывший первый заместитель Мещанского межрайонного прокурора Москвы, юрист Евгений Власов оценил влияние режима самоизоляции на динамику преступности.
Юрист оценил влияние режима самоизоляции на динамику преступности
  • РИА Новости

«Самоизоляция оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на рост преступности. Положительное влияние можно оценить, присмотревшись к уличной преступности и статистике совершения преступлений в общественных местах, особенно на территориях Москвы, других крупных городов», — заявил он в беседе с НСН.

Как пояснил Власов, из-за закрытия большинства ресторанов, баров, кафе, дискотек и клубов уличная преступность снизилась или даже на время прекратила своё существование.

Вместе с тем, отметил юрист, выросло число случаев домашнего насилия. Также активизировались киберпреступники и цифровые мошенники.

Одним из недавних трендов он назвал размещение мошеннической рекламы в соцсетях о помощи в получении цифровых пропусков для передвижения.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить