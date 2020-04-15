Юрист оценил влияние режима самоизоляции на динамику преступности

Бывший первый заместитель Мещанского межрайонного прокурора Москвы, юрист Евгений Власов оценил влияние режима самоизоляции на динамику преступности.

«Самоизоляция оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на рост преступности. Положительное влияние можно оценить, присмотревшись к уличной преступности и статистике совершения преступлений в общественных местах, особенно на территориях Москвы, других крупных городов», — заявил он в беседе с НСН.

Как пояснил Власов, из-за закрытия большинства ресторанов, баров, кафе, дискотек и клубов уличная преступность снизилась или даже на время прекратила своё существование.

Вместе с тем, отметил юрист, выросло число случаев домашнего насилия. Также активизировались киберпреступники и цифровые мошенники.

Одним из недавних трендов он назвал размещение мошеннической рекламы в соцсетях о помощи в получении цифровых пропусков для передвижения.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.