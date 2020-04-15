Автоэксперт дал рекомендации по выбору шин

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Автоэксперт Роман Гуляев дал рекомендации по выбору шин.
Автоэксперт дал рекомендации по выбору шин
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«У китайских производителей довольно большой рынок в России, доверять им можно, но нужно смотреть на конкретный бренд, опираясь на отзывы в сети», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, не стоит покупать всесезонную резину. Как напомнил эксперт, отечественное законодательство предписывает, что зимой нужно передвигаться на автомобиле с зимней резиной.

Гуляев также считает, что не имеет смысла приобретать новые колёсные диски и резину к ним.

«Диски, как правило, покупают только в случае, если они вышли из строя, разрушились, испортились. Например, после удара. Кому-то, конечно, удобнее перебрасывать не резину, а колесо целиком, но такое практическое применение встречается редко», — пояснил он.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, как обезопасить себя от коронавируса на АЗС.

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