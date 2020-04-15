В Москве запустили 3D-печать защитных щитков для врачей

Инженеры Национального исследовательского технологического университета МИСиС запустили 3D-печать защитных щитков для врачей.

Как передаёт ОТР, они позволяют уберечь лицо от заражения инфекцией.

Отмечается, что такие щитки устойчивы к антисептическим растворам, их обработку можно проводить после каждой смены.

В ближайшее время специалисты обещают наладить выпуск 1000 изделий в неделю.

Ранее глава Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с kp.ru рассказал, как долго будут продолжаться испытания новой российской вакцины от коронавируса.